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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

В Подмосковье заработало экотакси для вывоза крупногабаритного мусора

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области запустило на территории всего региона проект "Экотакси" по вывозу мебели, бытовой техники и других крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье появился замечательный сервис, благодаря которому у жителей есть возможность сдать старую технику и мебель, не выходя из дома. Разработаны мобильные приложения. Специалисты приедут к жителям и вывезут вторичное сырье на площадки "Мегабак": пластик, шины, бытовую и электронную технику", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.

Сервис по вызову экотакси запустили в марте 2022 года на трех пилотных территориях.

"По результатам реализации пилотного проекта, проходившего в городских округах Дзержинский, Котельники и Балашиха с 18 марта, было собрано порядка 500 тонн отходов. С учетом достигнутых положительных результатов, нами было принято решение масштабировать проект на весь регион", - добавил Велиховский.

Заказать экотакси жители Подмосковья смогут через сайт Мегабак.рф или Два бака.рф.

Московская область
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