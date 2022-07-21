В мэрии Москвы пообещали починить горевшую крышу дома на Ленинском за 10 дней

В здании пострадали четыре подъезда из 12, до конца дня их жильцам вернут воду и электричество

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В многоэтажном доме на Ленинском проспекте, где ночью несколько часов горела крыша, за десять дней приведут в порядок и отремонтируют все кровельные конструкции, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков и пообещал, что город также отремонтирует поврежденные квартиры.

Он уточнил, что мэр Сергей Собянин дал все необходимые поручения по восстановлению крышного пространства здания.

По словам Бирюкова, от огня пострадала только кровля над первыми четырьмя подъездами дома, всего их 12. Над 1-4 подъездами соорудят временный кровельный каркас.

"Квартиры верхних этажей, пострадавших при тушении пожара, будут отремонтированы", - подчеркнул Бирюков.

В 5-12 подъездах дома коммуникации работают штатно, туда поступают газ, вода, есть энергоснабжение, работают лифты, сказал заммэра. В пострадавших четырех подъездах работу этих систем восстановят до конца дня, добавил он.

На месте работает штаб, который принимает заявки от жителей и координирует действия по ликвидации последствий пожара.

Пожар на кровле дома по адресу Ленинский проспект, 40, случился незадолго до полуночи. Огонь потушили после 3 часов ночи. Площадь возгорания достигала 1000 кв. м. Из дома эвакуировали около 400 жильцов. На время тушения пожара перекрывали движение по дублеру Ленинского проспекта.