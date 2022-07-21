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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Пожар на кровле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пожар на крыше многоквартирного жилого дома в Москве локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

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"В 00:52 локализация на площади 1000 кв. м.", - говорится в сообщении.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара.

"Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном дом, контролируется прокуратурой", - сообщили в прокуратуре.

Ранее в четверг столичный главк МЧС сообщил о том, что возгорание произошло на крыше жилого дома в Москве, площадь пожара достигла 1 тысячи кв метров.

Москва МЧС
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