В Москве приостановлено движение на "зеленой" ветке метро из-за пассажира в тоннеле

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в четверг на Замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В тоннель, прилегающий к станции "Технопарк", проник неизвестный. Для его задержания отключено напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за человека на пути нет движения от станции "Орехово" до станции "Автозаводская".

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.