В метро Москвы из-за жары вновь начали раздавать воду

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На восьми станциях московского метро и одной автостанции в четверг раздают пассажирам воду из-за жары, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня раздаем бутылки с водой на следующих станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", - говорится в сообщении. Также воду раздают на станциях "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и на автостанции "Орехово".

При изменении температуры список станций могут скорректировать.