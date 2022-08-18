Гидрометцентр ожидает улучшения ситуации со смогом в Москве с пятницы

После нескольких дней передышки в столицу вернется 30-градусная жара

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В пятницу изменение погоды в столичном регионе улучшит ситуацию со смогом и запахом гари от рязанских лесных пожарах, но остатки дыма все равно будут доходить до Москвы, сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно ожидать, что в ближайшие дни, по крайней мере до выходных, ситуация улучшится, погода изменится, станет прохладнее, также идет интенсивное тушение пожаров, но остатки дыма все равно будут давать о себе знать. Ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт", - сказал эксперт.

В ближайшие дни в Москве наступит передышка от сильной жары.

"Сегодня еще жаркая погода, 29-31 градус, а вот завтра уже 25-27 градусов, а по области понижение до 23. Аналогичная ситуация 20-го числа и 21-го. Три дня такой передышки, будет облачно с прояснениями, существенных осадков не приходится ждать, все-таки происходит антициклоническая циркуляция", - сказал Вильфанд.

По его словам, сейчас столица находится на юго-западной периферии мощного антициклона и "по законам атмосферной циркуляции воздушные массы, воздух в Москву и область поступают сейчас с востока и юго-востока", где находится Рязанская область и где продолжаются лесные пожары. Такая синоптическая ситуация сохранится в Москве очень долго, так как "циклон мощный" и вслед за небольшой передышкой столичный регион с 22 августа вновь ждет повышение температуры воздуха до +30.

Вильфанд вслед за МЧС заверил, что "повторения ситуации 2010 года точно не будет, когда вся Москва была в дыму и были превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ".

"Класс пожарной опасности сейчас высокий, но не чрезвычайный. Важно, эти пожары в Рязанской области не торфяные, вот их тяжело тушить, а лесные, а с ними сейчас очень интенсивно справляются и специалисты Рослесхоза, и МЧС", - сказал Вильфанд. Пожаров в Московской области сейчас нет, добавил он вслед за МЧС и Министерством экологии и природопользования Подмосковья.

Москвичи второе утро кряду жалуются за запах гари, в четверг запах и смог распространились на все районы города и на некоторые территории Подмосковья. В МЧС это связали с лесными пожарами в Рязанской области.