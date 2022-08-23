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Ночью в воздухе Москвы может вновь возрасти концентрация вредных веществ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ночью и утром среды в Москве снова ожидается повышение концентрации вредных веществ в воздухе, днем они будут рассеиваться лучше, сообщила во вторник пресс-служба Мосэкомониторинга.

"24 августа в ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ. Днем 24 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", - говорится в телеграм-канале "Мосэкомониторинга".

При этом, согласно представленной инфографике, по данным на 12 часов вторника предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в Москве не превышены. Концентрация оксида углерода в воздухе по сравнению с понедельником упала с 0,4 до 0,2 ПДК, концентрация крупных и мелких взвешенных частиц - с 0,6 ПДК соответственно до 0,3 и 0,2 ПДК.

В минувший четверг замглавы "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич пояснил, что концентрация загрязняющих веществ фиксируется в основном в ночные и утренние часы. "Днем такой проблемы нет, потому что разогретый солнцем воздух поднимается выше, и жители уже не ощущают никаких неудобств", - сказал Никитич.

17 августа от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. Днем позже сообщалось о гари и смоге в других районах города. По сообщению МЧС, причиной этого стали лесные пожары в Рязанской области.

Согласно расчетам Федерального информационно-аналитического центра (ФАИЦ) Росгидромета, дым от пожаров в Рязанской области с 23 по 25 августа "может захватить значительную часть Москвы".

В то же время утром во вторник ситуация с задымлением и запахом гари во многих районах столицы заметно улучшилась по сравнению с понедельником.

Москва
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