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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Путин заявил о сложной ситуации с пожарами в ряде регионов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Общая площадь пожаров в России в 2,8 раза меньше, чем годом ранее, но в ряде регионов ситуация остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует отметить, что в целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, - в 2,8 раза", - сказал он в среду на совещании о ликвидации природных пожаров.

При этом Путин отметил, что "из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня сложная ситуация". В частности, он упомянул Рязанскую область.

При этом Путин отметил, что аномально жаркая погода установилась не только в России, но и в Европе, что привело к крупнейшим природным пожарам.

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"Борьба с ними - учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы - практически по всему континенту идёт сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, Россию", - сказал онм.

Президент РФ поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить пожароопасные регионы и представить ему доклад по итогам этих поездок.

"Я прошу Дмитрия Юрьевича Григоренко, который назначен председателем правительственной комиссии, созданной для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов, посетить регионы, где самая сложная, напряжённая сейчас ситуация, лично посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения, по итогам доложить", - сказал Путин в ходе совещания.

Он также попросил руководство пожароопасных регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль.

"На федеральном и на региональном, муниципальном уровнях нужно принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и надёжной защите людей. Безусловно, надо параллельно действовать в направлении оказания помощи людям по преодолению тех сложностей, которые возникли в результате этих пожаров, и, безусловно, нужно действовать на опережение. В том числе, хочу это ещё раз повторить, это касается работы по сохранению лесного фонда и животного мира", - сказал Путин.

Владимир Путин
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