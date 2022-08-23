Смог и запах гари от рязанских пожаров названы безопасными для здоровья москвичей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Появление запаха гари и задымленности в воздухе Москвы, вызванное лесными пожарами в Рязанской области неопасно для здоровья горожан, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

С 18 по 23 августа специалисты управления провели 161 выезд, отобрали 1952 пробы воздуха и провели 1952 его исследования. Только один раз - утром 22 августа, они зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций мелкодисперсных веществ от 1,2 до 2,5 раз в пяти точках из 56, говорится в сообщении. При этом отмечается, что "обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест".

Роспотребнадзор продолжит ежедневно усиленно контролировать состояние воздуха в городе до нормализации обстановки во всех административных округах.

Гарь от рязанских лесных пожаров долетела до Москвы утро 17 августа, и с тех пор то исчезает, то появляется снова. По расчетам Росгидромета, запах дыма и смог могут ощущаться в столице вплоть до 25 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допускает, что изменение погоды 26 августа может улучшить ситуацию, но прогнозировать полное исчезновение смога в городе будет нельзя до полного тушения лесных пожаров.