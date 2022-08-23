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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Смог и запах гари от рязанских пожаров названы безопасными для здоровья москвичей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Появление запаха гари и задымленности в воздухе Москвы, вызванное лесными пожарами в Рязанской области неопасно для здоровья горожан, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

С 18 по 23 августа специалисты управления провели 161 выезд, отобрали 1952 пробы воздуха и провели 1952 его исследования. Только один раз - утром 22 августа, они зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций мелкодисперсных веществ от 1,2 до 2,5 раз в пяти точках из 56, говорится в сообщении. При этом отмечается, что "обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест".

Роспотребнадзор продолжит ежедневно усиленно контролировать состояние воздуха в городе до нормализации обстановки во всех административных округах.

Гарь от рязанских лесных пожаров долетела до Москвы утро 17 августа, и с тех пор то исчезает, то появляется снова. По расчетам Росгидромета, запах дыма и смог могут ощущаться в столице вплоть до 25 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допускает, что изменение погоды 26 августа может улучшить ситуацию, но прогнозировать полное исчезновение смога в городе будет нельзя до полного тушения лесных пожаров.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Москва Рязанская область Роспотебнадзор
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