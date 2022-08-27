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"Ночь кино" пройдет в Москве в субботу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в Москве 27 августа, основная тема акции в этом году будет приурочена к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова.

"В этом году акция совпадает с Днем российского кино - профессиональным праздником отечественных кинематографистов. Москино предлагает бесплатно посмотреть лучшие образцы зарубежного и отечественного кино на больших экранах. Тематической доминантой предстоящей акции станет специальная программа, приуроченная к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова", - сообщили в пресс-службе Москино.

"Ночь кино" пройдет более чем на ста двадцати площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях. Специальными событиями программы станут показы фильмов Рязанова с пленки 35 мм в нестандартных местах: музее-заповеднике "Коломенское", Зоологическом музее МГУ, автомузее "Автомобили Мира".

Откроет акцию концерт в кинотеатре "Художественный" - "Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается...", связанный с фильмами Рязанова. В программе - наиболее яркие и известные песни из картин мэтра в исполнении популярных артистов театра и кино под аккомпанемент музыкального коллектива.

Программу продолжит ретроспектива фильмов режиссера, на один вечер на большие экраны вернутся всеми любимые "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники", "Девушка без адреса", "Человек ниоткуда".

Для детей подготовлена специальная анимационная программа памяти художника-мультипликатора Леонида Щварцмана. Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года: "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Пара из будущего" Алексея Нужного.

"Ночь кино" - ежегодная акция, посвященная кинематографу.

Эльдар Рязанов Москва
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