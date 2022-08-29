Ограничения на посещение подмосковных лесов продлили до 1 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области продлили ограничения на пребывание граждан в лесах региона до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья в понедельник.

"Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе отметили, что за прошедшие выходные в лесах региона произошло 28 пожаров на общей площади 41,17 га.

По данным комитета, улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше 1 сентября.

Ранее ограничения на посещение лесов были введены до 28 августа.