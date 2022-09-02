Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, а потом может наступить бабье лето, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Что такое бабье лето по определению? Это период теплой, солнечной, сухой погоды после продолжительного ненастья. Сначала москвичи должны хорошо промерзнуть, продрогнуть и поежиться, чтобы потом получить удовольствие. До начала второй декады точно придется ежиться, но это не значит, что после него не будет (бабьего лета - ИФ)", - сказал Вильфанд в пятницу.

"Вероятность наступления бабьего лета существует, и если она осуществится, то Росгидромет за три - четыре дня до его наступления обязательно с удовольствием проинформирует об этом", - добавил он.

Вильфанд уточнил, что в Москве и в европейской части территории России "пока холодная циркуляция, и до начала второй декады месяца не видно условий для потепления".