Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Наступившее в пятницу потепление в Москве продлится все выходные, но такую погоду нельзя назвать бабьем летом, так как температурный фон остается ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода приятная, радостная, но это не бабье лето. Можно ли ассоциировать ее с бабьем летом? Нет, все-таки нельзя. Оно должно быть чуть более теплым. Бабье лето - это период теплой погоды, но в эти дни по отношению к климатическим характеристикам температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, а если так происходит, то это не оно", - сказал Вильфанд в пятницу.

Он сообщил, что с 9 по 11 сентября в Москве наступил "период более веселой погоды, чем предшествующий в первые дни сентября". "В течение трех дней, пятница - суббота - воскресенье, будет много солнца, температура повысится. Если сегодня температура около 13-14 градусов тепла, вчера было +10...+11 градусов, то уже 10 сентября прогнозируется +15...+17 градусов, 11 сентября ожидается до +16...+18 градусов, при этом переменная облачность, много солнца, будет приятное и комфортное ощущение", - сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что в ночные часы температурный фон будет низкий, по области ожидаются заморозки до -2 градусов.

Вильфанд также сообщил, что с 12 сентября Москва окажется в зоне циклона, давление начнет понижаться, при этом будет облачная, но не холодная погода с небольшим количеством осадков. "Такими будут все рабочие дни недели: облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный, нехолодный. И температурный фон такой: поскольку облачно, то и ночная температура повысится до 5-7 градусов тепла, заморозков уже не ожидается. А дневная температура - в диапазоне от +13 до +18 градусов, вполне такая хорошая погода, но ниже номы на один градус, но уже не будет промозглости. Но это еще не бабье лето, а нормальная, хорошая осенняя погода", - сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что наступления бабьего лета в Москве ждать все-таки стоит.