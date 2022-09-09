Путин примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня города в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 сентября примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин посетит оздоровительный комплекс "Лужники", где осмотрит международный Центр самбо и международный Центр бокса. Он будет присутствовать на финальной схватке турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и на открытии международного турнира "Интернациональный кубок Москвы" в рамках Всемирной боксерской лиги.

Строительство нового спортивного комплекса было завершено в 2022 году. Семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра.

Основная архитектурная особенность здания - наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые.

Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.

Далее глава государства планирует посетить ежегодный праздничный концерт в КЗ "Зарядье" по случаю 875-летия столицы. Перед началом концерта в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемониях открытия колеса обозрения "Сердце Москвы" на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Колесо обозрения на ВДНХ высотой 140 м станет самым большим подобным аттракционом в Европе.

Благодаря введению в эксплуатацию участка от Дмитровского до Ярославского шоссе откроется сквозное движение по новой городской трассе - Московскому скоростному диаметру - от федеральной трассы М-11 на севере до Косинской развязки на востоке Москвы.