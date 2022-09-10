Второй день муниципальных выборов стартовал в Москве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Москве для работы во второй день муниципальных выборов, сообщил в субботу Общественный штаб по наблюдению за выборами.

"Участки открылись и готовы принять избирателей - начался второй день голосования", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что за ночь с помощью электронных бюллетеней проголосовал 93 тыс. 291 избиратель. Выдано электронных бюллетеней более 1 млн.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.