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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

В Москве за сутки с небольшим выпало 55% месячной нормы осадков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дожди в Москве, которые начались в ночь на субботу, продолжатся до вечера воскресенья, за сутки с небольшим в городе уже выпало 36 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"По предварительным оценкам, за сутки с небольшим в городе выпало 55% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро в воскресенье.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков сентября в Москве - 65 мм.

По прогнозу синоптиков, дождь в столичном регионе будет идти до вечера воскресенья, при температуре воздуха 8-10 градусов.

Москва
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