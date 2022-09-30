Центральные улицы и набережные Москвы перекроют в пятницу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей в центре Москвы перекроют 30 сентября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные", - говорится в сообщении.

С 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая. Также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 10:00 - движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.

С 13:00 -движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

С14:00 - проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Парковку временно запретят с 00:01 пятницы на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца и в районах перекрытий.

В департаменте не исключают дополнительных ограничений и просят жителей отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.