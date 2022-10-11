Спасатели предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильном тумане до утра среды.
"В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09:00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.
Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.