В Москве проиндексируют на 10% пособия и выплаты пожилым и семьям с детьми

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - С начала 2023 года в Москве проиндексируют ряд социальных выплат, минимальный размер пенсий превысит 23 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Такие параметры заложены в проект городского закона "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

"Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 г. будут проиндексированы на 10%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что минимальный размер пенсии с городской доплатой планируют увеличить с 21 193 руб. до 23 313 руб.

Около 27,5 млрд руб. из городского бюджета направят на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 155 млрд руб. - на обеспечение бесплатного или льготного проезда, более 1,5 млрд руб. - на оказание социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, 8,6 млрд руб. - на покупку путевок в санатории и на курорты для льготников, 3,9 млрд руб. - на реализацию программы "Московское долголетие".