Почти 40% расходов московского бюджета в 2023 году составят инвестиции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Почти 1,7 трлн рублей могут направить из бюджета Москвы в 2023 году на инвестиции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города. Такие параметры заложены в проект городского закона о бюджете на 2023-2025 годы, проект одобрило правительство Москвы.

На реализацию адресной инвестиционной программы города планируют выделить 910 млрд рублей, на мероприятия развития - 783,6 млрд рублей.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2023 году предложено направить более 8 млрд руб. На создание инфраструктуры для размещения новых производств пойдет 28 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году городские власти намерены продолжить выполнение обязательств, которые они взяли на себя в 2020-2022 годах.

Из-за санкций мэрия приняла меры по обеспечению устойчивости и адаптации экономики к изменившимся условиям, а также по поддержке пострадавших отраслей и наименее защищенных граждан, говорится в пресс-релизе.

"В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года в экономике города начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврата на траекторию экономического роста, который в 2023-25 годах прогнозируется на уровне 2,8-3,3%", - добавили в пресс-службе.

По итогам 2022 года поступление доходов оценивается в объеме 3,5 трлн рублей, на 2023 год планируется рост доходов на 5,7%, а на 2024-2025 - 8%. Основное увеличение доходов прогнозируется по НДФЛ, налогу на прибыль и специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса.

"В части расходов проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным", - подчеркнули в мэрии.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществление инвестиций для развития города и модернизации его инфраструктуры.

Дефицит бюджета в 2023 году планируется в объеме 436,2 млрд рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита (в 2024 году он составит 218,8 млрд рублей, в 2025 году - 17,5 млрд рублей).

"Проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 году займов в объеме до 190,6 млрд рублей, в том числе получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 40,6 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.