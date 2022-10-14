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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Росздравнадзор проверит цены на "Феназепам" в Москве после сообщений о его подорожании

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор поручил территориальному органу по Москве и Подмосковью провести проверку аптек, где успокоительный препарат "Феназепам" продается по завышенным ценам, сообщили в ведомстве.

"Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области дано поручение провести проверку указанных аптек", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Там также добавили, что в сентябре текущего года препарат был внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с предельной отпускной ценой производителя в 92 рубля 26 копеек без НДС.

Ранее в СМИ сообщалось, что за январь-август текущего года стоимость "Феназепама" выросла почти вдвое – до 532 рублей.

Росздравнадзор Москва Феназепам
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