Росздравнадзор проверит цены на "Феназепам" в Москве после сообщений о его подорожании

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор поручил территориальному органу по Москве и Подмосковью провести проверку аптек, где успокоительный препарат "Феназепам" продается по завышенным ценам, сообщили в ведомстве.

"Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области дано поручение провести проверку указанных аптек", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Там также добавили, что в сентябре текущего года препарат был внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с предельной отпускной ценой производителя в 92 рубля 26 копеек без НДС.

Ранее в СМИ сообщалось, что за январь-август текущего года стоимость "Феназепама" выросла почти вдвое – до 532 рублей.