Росздравнадзор сообщил о наличии запасов успокоительного препарата "Феназепам" в РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Дефицита успокоительного препарата "Феназепам" в России в настоящее время нет, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

"При текущем спросе запасов достаточно на пять месяцев, при этом они пополняются. С начала года в России произведено 445 тысяч упаковок препарата. Таким образом, дефицита препарата не отмечается", - говорится в сообщении Росздравнадзора в пятницу.

Сообщается, что, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день в аптечных сетях, в медучреждениях и на складах дистрибьюторов в России находятся более 440 тысяч упаковок "Феназепама", из них 80 тысяч - в аптеках.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор поручил территориальному органу по Москве и Подмосковью провести проверку аптек, где успокоительный препарат "Феназепам" продается по завышенным ценам.

В СМИ ранее сообщалось, что за январь-август текущего года стоимость "Феназепама" выросла почти вдвое - до 532 рублей. При этом отмечалось, что предложение препарата в аптеках в этом году резко сократилось. Основной производитель препарата оценивает падение розничных продаж в 40 раз.