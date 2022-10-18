В Москве за несколько часов может выпасть до 10 мм осадков

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве в ближайшие часы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"По прогнозам синоптиков, до 16:00 в отдельных районах города может выпасть до 10 мм осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации властей, в городе ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

"На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", - отмечается в сообщении.

Гидрометцентр России из-за порывов ветра до 15 м/с повысил уровень погодной опасности в Москве до "желтого".

Предупреждение действует до 21:00 вторника.