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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Впервые за 30 лет в московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке у пары гигантских цепкохвостых сцинков, занесенных в международную Красную книгу, родился детеныш, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Эти ящерицы - эндемики Соломоновых островов, то есть в дикой природе они обитают только в пределах данного архипелага в Тихом океане. Вид занесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.

Самка, самец и детеныш находятся в зоопарке во внутреннем помещении павильона "Террариум".

Несмотря на название, эти рептилии достигают относительно небольших размеров, хотя и считаются одними из крупнейших представителей семейства сцинковых. Их вес составляет от 500 до 800 граммов, а длина тела — от 60 до 70 сантиметров.

Московский зоопарк
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