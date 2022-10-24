В Московском зоопарке родился детеныш редких мандрилов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В столичном зоопарке у мандрилов, занесенных в Международную Красную книгу, родился детеныш, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Это крупные обезьяны родом из Центральной Африки, отличающиеся яркой внешностью. У них красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые", - говорится в сообщении.

Детеныш мандрилов находится в Московском зоопарке в павильоне "Дом приматов".