Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла примерно вдвое

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Более 1,2 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно вдвое больше, чем накануне, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице выявили 1 257 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 606 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 выросла примерно вдвое - на 651 случай.

В московские больницы за сутки госпитализировали 136 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 274 москвича. Всего от коронавируса излечились 3 029 852 жителя столицы.

С Москве за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 46 453 горожан.

Накануне сообщалось о смерти 20 и выздоровлении 1 588 москвичей.

Общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 по состоянию на 19 сентября равно 3 222 022.