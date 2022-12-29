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В Московском зоопарке в 2022 году родилось рекордное число детенышей

В Московском зоопарке в 2022 году родилось рекордное число детенышей
Птенец полярной совы, вылупившийся в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году в Московском зоопарке родилось рекордное число детенышей - больше 1600, по численности потомства лидируют птицы, сообщил телеграм-канал учреждения.

Птенцы появились у пеликанов, бакланов, беркутов, лебедей, у розовых и красных фламинго, у длиннохвостых неясытей и у пингвинов, полярных сов и белоплечих орланов.

Среди млекопитающих потомством обзавелись капуцин плакса, львинохвостый макак, мандрил, кошачьи лемуы, валлаби Беннета и дагестанские туры.

В Центре воспроизводства редких видов пополнение было у росомах, викуний, джейранов, северных оленей, сычуаньских такинов и зебувидной коровы.

Появились на свет и редкие рептилии: детеныши гигантского цепкохвостого сцинка и мексиканского ядозуба. Отложила яйца самая ядовитая змея в мире - материковый тайпан МакКоя.

В учреждении также рассказали о новых животных, которых спасли в дикой природе в течение года. В сентябре в зоопарк привезли белого медведя Диксона с огнестрельными ранениями и парезом задних конечностей. С ним с тех пор занимаются реабилитацией, и сотрудники все чаще замечают движения голеностопа на задних лапах медведя.

В августе в Центр воспроизводства Московского зоопарка привезли тигрицу из Приморья с травмированной челюстью. Туда же в октябре привезли медведя из города Кременная, который долгое время был в стрессе из-за звуков взрывов.

В ноябре в филиал зоопарка в Великом Устюге поселили амурскую тигрицу, изъятую у частного владельца в Краснодарском крае. Также в ноябре в Московский зоопарк привезли ослепшего детеныша ларги из Ольгинского района, зоологи предположили, что он получил травмы на лежбище.

В 2022 году в Московский зоопарк на зимовку прибыло рекордное количество летучих мышей — более 200 особей.

Москва Московский зоопарк
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