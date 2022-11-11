Суд в Москве признал недействительными договоры дарения в квартире с 290 совладельцами

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы признал недействительными договоры дарения микродолей в квартире, в которой оказалось 290 собственников, и отменил регистрацию их права собственности на эти микродоли, и снял этих лиц с регистрационного учета, сообщила столичная прокуратура.

Это решение принято по иску Хорошевского межрайонного прокурора, который выявил нарушения при проверке исполнения требований жилищного и миграционного законодательства при отчуждении долей в квартире на улице Маршала Новикова. Суд полностью удовлетворил его требования.

Прокурорская проверка установила, что двухкомнатная квартира общей площадью 43,3 кв. м разделена на доли, при этом одна из них разделена еще на 320 микродолей, которые с декабря 2021 года по апрель 2022 года на основании договоров дарения приобрели в собственность 286 граждан.

Наличие у собственников долей по 0,31% давало им право регистрировать в квартире иных лиц в неограниченном количестве, хотя поселить их они не имели физической возможности. Оказалось, что в квартире зарегистрированы, но не проживают 290 лиц. В прокуратуре сочли, что люди приобретали доли без намерения проживать в квартире, "что свидетельствует о мнимости сделок дарения".

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат и фиктивной регистрации граждан.