Сильный ветер с порывами до 20 м/с будет в Москве до понедельника

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели вновь предупредили жителей столицы о сильном ветре до утра понедельника.

"В период с 11 часов 13 ноября до 02 часов 14 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.