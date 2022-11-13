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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Сильный ветер с порывами до 20 м/с будет в Москве до понедельника

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели вновь предупредили жителей столицы о сильном ветре до утра понедельника.

"В период с 11 часов 13 ноября до 02 часов 14 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
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