В Москве отреставрируют храм 1682 года постройки, разделенный заводом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Бутырском районе Москвы через два года завершится реставрация одного из первых каменных храмов города, сообщил через пресс-службу депутат Госдумы, куратор программы по строительству церквей в столице Владимир Ресин.

Это храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1682 году. После революции здание церкви признали памятником архитектуры. Однако в 1935 году храм закрыли, а его здание передали режимному заводу и разместили там сначала склад, потом цех. В 1970 году был построен еще один заводской корпус, ради чего снесли трапезную и храм оказался разделен на две части и в одной из них разместился прессовый цех. Колокольню вернули церкви в 1998 году, вторую часть храма - в 2000 году.

Как сказал Ресин, церковь будет отреставрирована в три этапа: работы по фасадам, кровле, закрытию контура, внутренние отделочные и спецработы, а также работы по внутреннему убранству храма. Кресты уже отдали на изготовление, все купола уже сделаны.

"К сожалению, за все прошедшие годы много сделано почти непоправимого. Или придется большие затраты провести, чтобы вернуть городу и москвичам этот исторический ансамбль в его исторической территории", - отметил депутат.

Он уточнил, что реставрацией занимается федеральное Министерство культуры.