В Москве к августу демонтируют завод, разделивший храм в Бутырской слободе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве конструкции бывшего завода у реставрируемого храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе должны снести к августу, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, куратора городской программы строительства церквей.

"Демонтаж конструкций бывшего завода на территории храма планируем завершить до августа 2026 года. Это важный этап, без которого невозможно полностью вернуть храму его исторический облик и предназначение", - заявил Ресин.

Церковь XVII века - один из первых полковых храмов в стране. Ее окончательно закрыли в 1935 году. Верх колокольни, главы и трапезная, здания приходской школы и богадельни были снесены, а позднее между объемом основного храма и колокольней бвл построен заводской корпус.

В 2012 году храм начали реставрировать по федеральной целевой программе "Культура России", а с 2019 года работы идут в рамках госпрограммы "Развитие культуры". Вплоть до до этого периода велись противоаварийные и реставрационные работы. Колокольня по Бутырской улице попала под юрисдикцию Москвы - она полностью восстановлена еще в 2012 году на народные средства.

Как уточнили в пресс-службе Ресина, за эти годы на восстановление храма направили 58 млн рублей. В 2021-2023 годах, по благословению патриарха Кирилла, выделили еще 102 млн рублей. Также в 2024 году предоставлена субсидия на реставрацию боковых приделов.

"Работы ведут "под ключ" - от консервации сохранившихся росписей до полного восстановления интерьеров. Благодаря экономии 15 млн рублей удалось направить дополнительные средства на сохранение настенной живописи. Консервацию росписей уже завершили", - отмечается в сообщении.