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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Объем сделок купли-продажи жилья в Москве вырос на 11% в октябре

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В октябре в Москве зарегистрировано 11,5 тысячи договоров купли-продажи жилья, что на 11% больше прошлогодних показателей, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве в октябре 2022 года зарегистрировано 11 505 договоров купли-продажи (мены) жилья, по отношению к сентябрю показатель вырос на 11% (с 10 364)", - говорится в сообщении.

МоскваЧисло ипотечных сделок на рынке вторичного жилья Москвы выросло на 14% за месяцЧитать подробнее

По словам руководителя управления Игоря Майданова, с мая заметен рост спроса на вторичное жилье.

"Начиная с мая, количество переходов прав растет, в октябре число сделок увеличилось почти на 60%. Сокращается и разрыв с 2021 годом, если в сентябре разница год к году составляла 29%, в октябре она уменьшилась до 22,5%", - сказал Майданов.

Уточняется, что всего с начала года зарегистрировали 107 778 договоров. За аналогичный период в прошлом году - 136 771.

Ранее Майданов сообщил, что в сентябре 2022 года зарегистрировано 10 364 договора купли-продажи (мены) жилья, что на 6,9% больше результата августа (9 689).

Москва
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