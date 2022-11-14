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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Число ипотечных сделок на рынке вторичного жилья Москвы выросло на 14% за месяц

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Количество ипотечных сделок на рынке вторичного жилья Москвы в октябре увеличилось на 14%, сообщили в ГК "Миэль".

"На рынке вторичной недвижимости Москвы количество ипотечных сделок по итогам октября 2022 года выросло на 14%, при этом их доля составила 48%, как и месяцем ранее", - говорится в сообщении.

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По данным "Миэль", средняя сумма ипотеки на покупку квартиры на рынке вторичного жилья составила 7,3 млн рублей (минимальная - 253 тыс. рублей, максимальная - 60 млн рублей). При этом первоначальный взнос в среднем составил 4,9 млн рублей.

Аналитики уточнили, что в октябре самым бюджетным объектом, купленным с использованием ипотеки в Москве, стала квартира стоимостью 3,5 млн рублей. Средняя цена ипотечной квартиры на вторичном рынке составила 12,3 млн рублей.

"После паузы в конце сентября в первую неделю октября мы увидели резкий скачок спроса на ипотеку - вернулись отложенные с сентября сделки, увеличилось количество новых консультаций", - отметила руководитель ипотечного центра ГК "Миэль" Юлия Ибрагимова.

Ранее в компании сообщили, что объем предложения вторичных квартир в столице вырос за месяц на 4% и превысил 50 тыс. объектов. Средняя стоимость "квадрата" снизилась на 1%.

Москва
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