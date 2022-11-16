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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Отмечен максимум в разрыве цен предложения и реальных сделок с элитным жильем Москвы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Зафиксирован новый максимум в разрыве цен предложения и реальных сделок на рынке премиальной первичной жилой недвижимости Москвы, сообщили в компании Intermark Real Estate.

"По итогам октября 2022 года был зафиксирован исторический максимум по разрыву между ценами выставленных на продажу квартир и реальными сделками. Впервые разница между ценой квадратного метра предлагаемой и реализованной квартир составила более полумиллиона рублей - 602 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

Впервые средняя стоимость элитного кв.м в новостройках составила 1,728 млн рублей, показав за год прирост более чем на треть. При этом за год средняя цена, по которой покупали квартиры, увеличилась всего на 5%, составив 1,126 млн рублей за кв.м.

В компании объяснили, что девелоперы вынуждены повышать цены в проектах, закладывая больший процент рисков. Помимо того, на среднюю стоимость метра влияет более высокая стадия готовности ключевых проектов. Покупатели вымывают более бюджетные лоты, продолжая при этом оставаться в премиальном сегменте.

На значительный разрыв цен предложения и спроса также оказывает влияние спрос на просторные квартиры, где цена кв.м чуть ниже, чем в аналогичных более компактных вариантах. Другая причина заключается в различиях географии спроса и предложения - разница в цене между сделкой в Хамовниках и на Остоженке достигает двух и более раз, хотя с точки зрения административного деления это один район.

"Столь большой разрыв между ценой предложения и спроса также свидетельствует о неготовности покупателей к новым рекордным ценам, которые вынужденно устанавливают девелоперы. Девелоперы это также ощущают на темпах своих продаж", - подытожил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Москва Intermark Real Estate Дмитрий Халин
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