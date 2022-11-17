Капремонт корпуса №20 Боткинской больницы завершится летом 2023 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проекта выполнены работы по усилению фундамента, укреплению дверных проемов и установке стояков центрального отопления с 1 по 4 этаж, замене покрытия кровли, оборудованию конструкций входных групп и крылец. Капитальный ремонт здания планируется завершить летом 2023 года", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он напомнил, что необходимо перепрофилирование объекта, после капремонта в корпусе откроют Московский городской урологический центр.

По его информации, системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, установленные в здании, выработали свой ресурс. Ведется их замена.

"Семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тыс. кв. метров было построено в 1966 году, к началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что проводится демонтаж старого фасада, новый будет утеплен с помощью безопасных негорючих минераловатных плит.

"Специалисты смонтируют в корпусе шесть современных лифтов со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж", - добавил он.