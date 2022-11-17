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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Торговые павильоны загорелись на московском рынке "Садовод"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Торговые павильоны загорелись на территории рынка "Садовод" на юго-востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Прибыли пожарные. Приступили к тушению павильонов на рынке "Садовод", - сообщили в пресс-службе.

Информация по пострадавшим уточняется. Площадь возгорания устанавливается.

В телеграм-канале МЧС Москвы сообщили, что сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило в 13:52. Пожарные организовали работу по недопущению распространению огня и ликвидации пожара.

Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь", которая возглавляет рейтинг Forbes крупнейших рантье России. В 2021 году доход компании от сдачи недвижимости в аренду превысил $1,66 млрд.

Москва МЧС Садовод
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