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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидирован

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространение огня и в 15:08 пожар был локализован, а в 15:31 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 13:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на рынке "Садовод". Пожарные установили, что произошло загорание в двух торговых павильонах текстильной продукции на общей площади 50 кв.м.

В тушении пожара задействовали 28 единиц техники и порядка 98 человек личного состава МЧС. В 15:08 пожар был локализован.

Напомним, что рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь", которая возглавляет рейтинг Forbes крупнейших рантье России. В 2021 году доход компании от сдачи недвижимости в аренду превысил $1,66 млрд.

Москва МЧС Садовод
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