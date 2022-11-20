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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Еврейский музей в Москве отмечает 10-летие масштабной программой

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Еврейский музей и центр толерантности празднует свой день рождения и приглашает 20 ноября на специальную программу - бесплатные тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, семейный интерактивный спектакль и концерт.

Как сообщает пресс-служба музея, его гости в этот день смогут узнать об истории еврейского народа от античности до наших дней, познакомиться с творчеством художника Казимира Малевича, Марка Шагала и других русских авангардистов, узнать о тайных кодах еврейского искусства, отправиться в кулинарное путешествие, поучаствовать в буккроссинге, где в настоящий момент задействовано более 300 книжных изданий по еврейской истории, культуре, художественная литература на русском языке и книги разной тематики на иврите.

Кроме того, гостям предложат рассмотреть ставшую знаменитой библиотеку Шнеерсона. Особая программа предусмотрена для детей и подростков.

Кульминацией юбилейного празднования станет концерт группы Acid Hasid, которая, как рассказали в пресс-службе музея, "несет миру неиссякаемую энергию" еврейской, русской, балканской и цыганской музыки. "На сцене золотой состав групп "Добраночь", "Кабриолет" и группировки "Ленинград" звучит как изысканный арт-проект, в клубе или на фестивале музыканты завораживают публику танцевальными ритмами, а спустившись со сцены, превращаются в фееричный карнавальный оркестр", - сказали в музее.

Еврейский музей
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