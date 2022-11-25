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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Еврейский музей Москвы начинает показ цикла докфильмов "Женщины в искусстве"

Цикл начнется с показа документального фильма об Эми Уайнхаус 26 ноября

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Москве Еврейский музей и центр толерантности начинает зимнюю программу "Моцаш", в рамках которой проведет цикл показа документальных фильмов "Женщины в искусстве", сообщила пресс-служба музея.

Кинопоказ начнется 26 ноября с получившей "Оскара" картины Азифа Кападиа "Эми" о судьбе британской певицы Эми Уайнхаус.

Цикл "Женщины в искусстве" организован музеем совместно с Центром документального кино. В его программе документальные фильмы о женщинах, которые ломали стереотипы и шли наперекор обстоятельствам, никогда не изменяя себе.

Кроме фильма про Эми Уайнхаус в музее покажут картины про художницу Яёи Кусама, кинематографиста Аньес Варда и актрису Розу Хайруллину.

Зимняя программа "Моцаш" так названа по аналогии с Motza'ei Shabbat - временем в субботу вечером, когда шаббат заканчивается и можно вернуться к запрещенным в субботу делам. В это время в израильских городах открываются магазины, рестораны, кинотеатры, музеи и концертные площадки. В рамках программы в Еврейском музее каждую субботу до конца января 2023 года с 18:00 до 23:00 посетителям будут предлагать экскурсии, кинопоказы, лекции и интерактивные занятия для детей, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.

Москва Еврейский музей ФЕОР Эми Уайнхаус
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