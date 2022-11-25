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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Московском зоопарке впали в спячку тенреки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке впали в зимнюю спячку падагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку в столичном зоопарке, сообщила пресс-служба учреждения.

"Мадагаскарские тенреки очень похожи на обыкновенных ежей. Но они им даже не родственники. Тенреки относятся к отряду афросорициды. Некоторые его представители похожи на землероек, некоторые на выдр, а некоторые - даже на выхухолей", - объяснили зоологи.

Спячка у тенреков уникальна тем, что они начинают засыпать при температуре до 16-18 градусов. Поэтому в зоопарках сотрудники специально опускают температуру в помещении, создавая для тенреков "мадагаскарскую зиму". Весной, когда масса животных снизится до определенного уровня, условия в помещении поменяют на летние: повысят температуру, влажность воздуха, и предоставят обильное питание.

Сезон спячки в зоопарке 8 ноября открыли белогрудые ежи.

С 1 ноября зоопарк работает по зимнему графику: с 9 часов утра до 17, кассы открыты до 16 часов.

Москва Московский зоопарк Мадагаскар
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