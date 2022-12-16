В Московском зоопарке впали в спячку еноты

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке впали в спячку все шесть енотов, сообщает пресс-служба учреждения. Этому способствовала стабильно морозная погода и рост снежного покрова, что в дикой природе усложняет поиски корма.

"Важно отметить, что еноты могут появляться на улице в процессе зимнего сна. В отличие от тушканчиков или ежей им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения"", - предупредили в зоопарке.

В вольере живут шесть енотов - Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити. Для них в вольере установлены два домика, однако зимовать они предпочитают все вместе. Енотовидную собаку Бубу от них сейчас отселили на личную территорию. Зоологи определяют, что еноты готовятся к зимовке, когда следы на снегу в вольере начинают появляться все реже. Четкой даты начала спячки у енотов нет.

Сезон зимней спячки в зоопарке 8 ноября открыли белогрудые ежи. К концу ноября в спячку ушли мадагаскарские тенреки. В начале декабря - тушканчики.