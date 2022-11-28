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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Особняк Хлудовых в Москве отреставрируют

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Особняк Хлудовых в Хомутовском тупике на станции метро Красные ворота ждет реставрация, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

"Специалисты Мосгосэкспертизы одобрили реставрацию трехэтажного здания в Хомутовском тупике, построенного в 1864 году. Это объект культурного наследия федерального значения - Особняк Хлудовых", - говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что здание приспособят к современному использованию. Специалисты восстановят деревянный тамбур, обновят отделку вестибюля первого этажа, лестничные клетки и кирпичные стены. Кроме того, в здании воссоздадут исторические люстры и светильники. Реставрация коснется и фасадной части: крыльцо облицуют белым камнем, а на главном входе восстановят фонарь. Также восстановят инженерные коммуникации.

Здание в Хомутовском тупике с начала XIX века принадлежало князю А.В. Урусову, затем, в 1854 году, его приобрел московский предприниматель и известный коллекционер древних рукописей и старопечатных книг А.И. Хлудов. В дальнейшем в доме находилась женская гимназия Л.Н. Валицкой.

Москва
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