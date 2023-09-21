В Москве проведут капремонт и реставрацию особняка Хлудова в Хомутовском тупике

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве начали капитальный ремонт особняка купца Алексея Хлудова в Басманном районе (Хомутовский тупик, дом 5 а, строение 1), его планируют завершить к концу 2024 года, сообщает сайт мэрии.

Особняк с полуподвалом и мезонином общей площадью 2560 квадратных метров был построен в 1864 году по заказу купца Алексея Хлудова. В 1950-х годах антресоль была расширена до полноценного третьего этажа и к нему пристроили небольшой мезонин. Со стороны дворового фасада к дому добавили черную лестницу и шахту лифта.

До начала капремонта в здании размещался центр медицинской инспекции.

"За долгие годы эксплуатации здания часть декоративных элементов была утрачена, а старинные деревянные рамы заменили на оконные блоки с пластиковым профилем, нарушающим его исторический облик. Кроме того, неоднократно выполнялись различные перепланировки с заменой части конструкций. В ходе работ планируется восстановить первоначальный вид здания", — рассказал исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Антон Мельников.

Будет отреставрирован фасад особняка, восстановлена кирпичная кладка пристройки и другие разрушенные участки, гипсовые тянутые карнизы по периметру. Также в здании заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции, установят систему снеготаяния и антиобледенения.

"Во время реставрации фасадной части крыльцо облицуют белым камнем, воссоздадут гипсовый и каменный архитектурный декор, а под козырьком на главном входе реконструируют старинный фонарь. Специалисты восстановят исторический деревянный тамбур с декоративными элементами, в том числе латунной фурнитурой. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, включая старинные люстры и светильники, металлическое ограждение лестницы и перила. Окна и двери выполнят из дерева, причем их размер и форма будут соответствовать первоначальным", - рассказал Мельников.

В здании уже начался демонтаж и ремонт перекрытий. Для защиты стен и фундамента здания от влаги и плесени запланированы два вида гидроизоляционных работ. Кроме того, в рамках капремонта усилят существующие проемы во внутренних несущих кирпичных стенах, с помощью металлических поясов будет обеспечена фиксация стен лифтовой шахты. Обновят и старое покрытие скатной кровли - его выполнят из металлического профиля. Также заменят внутренние стропильные конструкции крыши, для отведения дождевой и талой воды установят желоба.