Москвичей предупредили о лжесотрудниках ФСБ, склоняющих к переводу денег и поджогам

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области фиксирует факты телефонных мошенничеств в столичных регионах, злоумышленники склоняют к переводу денег или преступным действиям, в том числе от имени ФСБ РФ.

"Проведенными мероприятиями установлено, что в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", - сообщили в управлении.

По данным спецслужбы, мошенники представляются сотрудниками ФСБ России, а также службы безопасности банков, "злоумышленники, используя психологические приемы убеждения, предлагают гражданам принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников".

"Под благовидным предлогом мошенники просят оказать помощь в изобличении с поличным преступников, для чего предлагают оформить кредит, либо продать имущество и перечислить средства на защищенные банковские счета", - сообщили в УФСБ.

В управлении добавили, получив денежные переводы, мошенники "склоняют доверчивых граждан к совершению поджогов объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав преступления, предусмотренного ст. 205 УК России "Террористический акт".

В УФСБ напомнили, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники органов федеральной службы безопасности не имеют права требовать от граждан перевода денежных средств на какие-либо счета, либо совершение сделок по продаже имущества.