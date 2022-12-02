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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Тушканчики впервые уснули на зиму в естественных условиях в Московском зоопарке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В столичном зоопарке тушканчики впервые в 2022 году впали в зимнюю спячку в естественных условиях, сообщается на сайте Московского зоопарка.

"Тушканчики в Московском зоопарке заснули на зиму. Традиционно они проводят спячку в искусственных условиях - в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Правда, в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях - в уличном вольере - и уже после этого сотрудники перенесли их в холодильник", - говорится в сообщении.

Во время спячки температура тела тушканчиков падает, а частота сердцебиения снижается.

"В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6", - уточняется на сайте столичного зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке заснули на зиму белогрудые ежи и тенреки.

Москва зоопарк
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