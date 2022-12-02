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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве немного повысится в выходные, но в понедельник мороз усилится до -11 градусов днем, к середине следующей недели ожидается заметное ослабление холода. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни будут колебания температуры в связи с пульсацией антициклона и небольшим изменением перемещения воздушных масс. Это приведет к небольшому повышению температуры. Температура воздуха в выходные немного повысится, дни и ночи будут не такими холодными, но все равно аномалия на 4-5 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, в субботу и в воскресенье температура воздуха "в пределах кольца (МКАД - ИФ) от 8 до 11 градусов мороза, но по области до -18, днем -5...-7". Такую "неоднородность" в температурных значениях между Москвой и Подмосковьем метеоролог объяснил наличием или отсутствием облачности.

"В начале следующей недели (...) температуры понизятся, в понедельник и вторник они будут ниже нормы на 6-7 градусов. Это очень приличный мороз. Дневные температуры, даже максимальные будут отрицательные двузначные: 10-11 градусов мороза, ночные -10...-15, а по области до -20 градусов мороза", - сообщил Вильфанд.

Вместе с тем, начиная со среды, 7 декабря, на фоне понижения давления погодная ситуация в столичном регионе будет меняться, что приведет к повышению температуры. "Дневные температуры в среду в диапазоне -2...-7 градусов, а в четверг -4 ...+1 градус", - добавил Вильфанд.

Он также сказал, что в ночь на пятницу Москва по своей температуре напоминала Архангельск. "Температура (была) на 8 градусов ниже нормы. Такая температура характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Погода бежит на месяц, да еще и далеко на север. В Москве такого не бывает", - отметил метеоролог.

Москва Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
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