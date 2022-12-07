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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Затяжной снегопад начнется в Москве в субботу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сухой и морозный период в Москве завершается, с четверга погоду в столичном регионе будут формировать атлантические циклоны, в выходные пойдет снег, сообщил сайт "Метеоновости" в среду.

"Первую порцию снега столица получит вечером в субботу, в воскресенье снегопад продолжится. За выходные высота снежного покрова в Москве увеличится на 5-10 см", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник южный циклон принесет в Москву новую порцию осадков.

"За сутки 12 декабря может выпасть рекордное для этого дня количество осадков. В ночное время - это будет снег, днем мокрый снег вперемежку с дождем", - отмечается в сообщении.

Рекорд осадков для 12 декабря принадлежит 1960 году с суточной суммой 12,6 мм.

"Осадки, преимущественно в виде снега, будут продолжаться до середины следующей недели. За весь снежный период в Москве может выпасть почти месячная норма осадков", - пишут "Метеоновости".

Москва
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