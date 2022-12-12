Аэроэкспрессы начали ходить в северные терминалы "Шереметьево" без заезда в закрытые южные

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Поезда "Аэроэкспресс" с понедельника начали ходить напрямую в северные терминалы аэропорта "Шереметьево" В и С без заезда в закрытые для пассажиров южные D, E, F.

Движение организовано по новому железнодорожному участку "Лобня - аэропорт "Шереметьево", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии, посвященной запуску маршрута.

Поездка до терминалов B и С теперь сократится на 15 минут: от ТПУ "Окружная" она займет 35 минут, от Белорусского вокзала – 50 минут. Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился: поезда курсируют каждые 30-40 минут, уточнили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

До этого аэроэкспрессы сначала подъезжали к терминалу E (соединен с D и F), затем отъезжали назад, огибали летное поле и подъезжали к B (соединен с С). Движение по такому маршруту было запущено в июне этого года после строительства железнодорожного участка, соединившего В и С с существующими путями.

Ни один из южных терминалов "Шереметьево" на данный момент не обслуживает пассажиров: D был закрыт в марте на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций, F – в конце 2021 года в связи с реконструкцией, Е – в 2020 году из-за пандемии COVID-19. При этом в терминалах продолжают работать сотрудники "Шереметьево" и других организаций.

В соответствии с новым графиком, по прибытии из Москвы в северный терминальный комплекс составы будут заезжать в южные терминалы, отметили в пресс-службе "Аэроэкспресса". После этого они будут возвращаться в терминал В, чтобы забрать прилетевших пассажиров и доставить их до Москвы напрямую.