Два международных терминала в "Шереметьево" закроют до мая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Международные терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты с сегодняшнего дня до 30 апреля 2020 года, сообщает аэропорт в пятницу.

"Сообщаем, что с 0:00 20 марта 2020 года международный аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминалы C и E как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.

О планах временно закрыть два международных терминала в столичной воздушной гавани ранее объявил замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов. Как заявил Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24", обслуживаемые в этих терминалах рейсы переведут в терминалы D и F.

Причина закрытия терминалов - сокращение пассажиропотока на фоне ограничений международных авиационных перевозок из-за пандемии коронавируса.

"Доступ в терминалы для пассажиров и сотрудников будет ограничен как со стороны входных групп, так и терминала В. Терминал Е будет использоваться только как переходная галерея между терминалами D и F в общедоступной и транзитной зонах", - уточнил аэропорт в пятницу.

Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот". На фоне пандемии коронавируса с начала года перевозчик закрыл ряд рейсов в Китай, Корею, Иран, Европу и США.

Накануне, 19 марта, сообщалось, что из-за непростой ситуации на рынке авиаперевозок другой столичный аэропорт - "Домодедово" - задумался о частичном закрытии галереи международных вылетов.