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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Пожарные потушили возгорание в Боткинской больнице

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 100 человек эвакуированы из здания Боткинской больницы, в которой произошло возгорание на техническом этаже, его удалось оперативно потушить, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в среду.

"Произошло возгорание в одном из помещений на техническом этаже мебели и оргтехники на площади 5 кв. метров. Проведена эвакуация порядка 100 человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пожарные сумели своевременно потушить возгорание в здании. "В 19:04 пожар ликвидирован", - добавили в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва
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